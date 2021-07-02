Витренко оспорил предписание о своем увольнении из Нафтогаза

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подал в суд на Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК), сообщает UBR.

Иск касается предписания Нацагентства к наблюдательному совету "Нафтогаза" с требованием уволить Витренко из компании.

Он просит признать противоправным и отменить предписание Нацагентства. Параллельно он подал заявление об обеспечении иска, в котором просит остановить действие указанного документа до окончательного решения суда по делу.

"Сейчас суд решает вопрос о наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытия производства по административному делу" , – сказано в сообщении ОАСК.

Третьими лицами в производстве указаны Кабинет министров и "Нафтогаз".