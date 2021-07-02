Витренко оспорил предписание о своем увольнении из Нафтогаза
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подал в суд на Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК), сообщает UBR.
Иск касается предписания Нацагентства к наблюдательному совету "Нафтогаза" с требованием уволить Витренко из компании.
Он просит признать противоправным и отменить предписание Нацагентства. Параллельно он подал заявление об обеспечении иска, в котором просит остановить действие указанного документа до окончательного решения суда по делу.
"Сейчас суд решает вопрос о наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытия производства по административному делу", – сказано в сообщении ОАСК.
Третьими лицами в производстве указаны Кабинет министров и "Нафтогаз".