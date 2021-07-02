В украинском МИД прокомментировали закрытие границы с Беларусью
Министерство иностранных дел Украины не подтверждает закрытие границы с Беларусью, о чем ранее заявил самопровозглашенный президент соседней страны Александр Лукашенко, сообщает Украинская правда.
"Украинская сторона пока не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси. От такого шага пострадал бы, прежде всего, белорусский народ ", - комментарий представителя МИД Олега Николенко.
Украина отвергает упрек Лукашенко о якобы поставках оружия из Украины. В МИД отмечают, что никогда не вмешивались во внутренние дела Беларуси и не собираются этого делать в будущем.
Во внешнеполитическом ведомстве говорят, что
"позиционирование Украины как внешней угрозы укладывается в политику дезинформации, репрессий и запугивания белорусского населения". Там убеждены, что
"никакие абсурдные обвинения и запугивания не смогут отвлечь белорусский народ от дружественного украинского народа и Украины как государства, что уважает и защищает права людей".