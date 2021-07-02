В украинском МИД прокомментировали закрытие границы с Беларусью

Министерство иностранных дел Украины не подтверждает закрытие границы с Беларусью, о чем ранее заявил самопровозглашенный президент соседней страны Александр Лукашенко, сообщает Украинская правда.

"Украинская сторона пока не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси. От такого шага пострадал бы, прежде всего, белорусский народ ", - комментарий представителя МИД Олега Николенко.

Украина отвергает упрек Лукашенко о якобы поставках оружия из Украины. В МИД отмечают, что никогда не вмешивались во внутренние дела Беларуси и не собираются этого делать в будущем.