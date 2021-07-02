Польша намерена передать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca

Правительство Польши намерено передать Украине 1,2 млн доз вакцины от коронавируса AstraZeneca до октября, сообщает Укринформ.

Задержка с передачей препарата вызвана нерегулярными поставками вакцины в Польшу.

"Польша не отказалась от перепродажи вакцины, договоренность остается актуальной. Отложения срока подписания соглашения возникает из-за нерегулярных поставки вакцины в Польшу. Подписание соглашения и передача вакцины планируется в третьем квартале этого года " , - сообщили в Министерстве здравоохранения Польши.

В апреле министерство информировало, что поставки вакцины из Польши в Украину могут быть осуществлены в мае-июне. При этом в министерстве отметили, что срок поставок будет зависеть от динамики поставок AstraZeneca (а также и вакцин других производителей) в Польшу.