Польша намерена передать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca

Польша намерена передать Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca

Правительство Польши намерено передать Украине 1,2 млн доз вакцины от коронавируса AstraZeneca до октября, сообщает Укринформ.

Задержка с передачей препарата вызвана нерегулярными поставками вакцины в Польшу.

"Польша не отказалась от перепродажи вакцины, договоренность остается актуальной. Отложения срока подписания соглашения возникает из-за нерегулярных поставки вакцины в Польшу. Подписание соглашения и передача вакцины планируется в третьем квартале этого года ", - сообщили в Министерстве здравоохранения Польши.

В апреле министерство информировало, что поставки вакцины из Польши в Украину могут быть осуществлены в мае-июне. При этом в министерстве отметили, что срок поставок будет зависеть от динамики поставок AstraZeneca (а также и вакцин других производителей) в Польшу.

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