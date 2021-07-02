Ницой призналась, что фанатеет от украинской сборной по футболу

Ницой призналась, что фанатеет от украинской сборной по футболу

Писательница Лариса Ницой эмоционально отреагировала на общение футболистов сборной на украинском языке во время пресс-конференции перед матчем с Англией на Евро 2020. Активистка горячо расхвалила подопечных Андрея Шевченко, назвав нашими героями и победителями, сообщает РБК-Украина.

Писательница написала в Facebook, что тоже "фанатеет" от сборной Украины, и болеет за сине-желтых на чемпионате Европы по футболу.

"Вот теперь вы наши божьи коровки, мушки, птички, котики, зайчики, бусинки, наши герои и победители. Любим вас. Болеем. Поддерживаем. Фанатеем", - говорится в публикации.

Ницой также ответила в комментариях на уточняющий вопрос, является ли для нее вопрос языка вопросом поддержки или не поддержки сине-желтых: "А если бы так не сказали, а не болели бы?".

"Болела бы, но и грустила", - отметила писательница.

Такой пост последовал после сегодняшнего общения футболистов с журналистами накануне матча со сборной Англии в 1/4 финала Евро 2020. На ней Руслан Малиновский и Роман Яремчук на государственном языке отвечали на все вопросы о предстоящей игре, которые им задавали на украинском.

Автор: Владимир Костырин

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