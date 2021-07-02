Ницой призналась, что фанатеет от украинской сборной по футболу

Писательница Лариса Ницой эмоционально отреагировала на общение футболистов сборной на украинском языке во время пресс-конференции перед матчем с Англией на Евро 2020. Активистка горячо расхвалила подопечных Андрея Шевченко, назвав нашими героями и победителями, сообщает РБК-Украина.

Писательница написала в Facebook, что тоже "фанатеет" от сборной Украины, и болеет за сине-желтых на чемпионате Европы по футболу.

"Вот теперь вы наши божьи коровки, мушки, птички, котики, зайчики, бусинки, наши герои и победители. Любим вас. Болеем. Поддерживаем. Фанатеем" , - говорится в публикации.

Ницой также ответила в комментариях на уточняющий вопрос, является ли для нее вопрос языка вопросом поддержки или не поддержки сине-желтых: " А если бы так не сказали, а не болели бы? ".

"Болела бы, но и грустила" , - отметила писательница.

Такой пост последовал после сегодняшнего общения футболистов с журналистами накануне матча со сборной Англии в 1/4 финала Евро 2020. На ней Руслан Малиновский и Роман Яремчук на государственном языке отвечали на все вопросы о предстоящей игре, которые им задавали на украинском.

Автор: Владимир Костырин