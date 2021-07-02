Тренера сборной по гимнастике подозревают в растрате

Главного тренера национальной сборной команды Украины по спортивной гимнастике подозревают в растрате средств. А именно 250 тысяч гривен, сообщает РБК-Украина.

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении главному тренеру штатной команды национальной сборной команды Украины по спортивной гимнастике по факту растраты средств, выделяемых на нужды тренировочных сборов (ч.ч. 2, 3 ст. 191 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что главный тренер в период с 2019 до 2020 года, злоупотребляя своим служебным положением, совершил растрату денежных средств управления "Укрспортобеспечения".

По данным следствия, он подписывал акты о предоставлении услуг проживания и питания спортсменов и тренеров, которые якобы жили и питались в комплексе для проживания и столовой олимпийского учебного центра в Конча-Заспе, однако указанные в договорах лица на тот момент фактически находились за пределами Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.