В РФ произошел выброс 800 кг хлора, людей призвали покинуть район ЧП

В Ижевске на станции подъема воды на улице Песочная произошел выброс хлора, людей призвали срочно покинуть район аварии, сообщает Деловая столица.

Источник в администрации города сообщил, что там разгерметизировалась 800-килограммовая емкость с хлором.

"По технической причине произошла разгерметизации одной из емкостей с хлором, весом 800 кг. Эвакуирован персонал станции. Эвакуация жильцов не требуется" , — сказал он.

По его словам, превышения концентраций хлора в жилом секторе нет. Утечка локализована границами станции. Пострадавших нет.

"Пары сильно раздражают органы дыхания, глаза, кожу. Срочно покиньте территорию городка Металлургов" , — предупредили ранее спасатели.

Тем, что не может покинуть опасную зону, посоветовали оставаться в помещении и срочно его загерметизировать, плотно закрыв окна, двери, вентиляцию и дымоходы и уплотнив возможные щели. В МЧС отметили, что лучше подняться на верхние этажи зданий.

На выходе из опасной зоны МЧС рекомендовало снять верхнюю одежду и оставить на улице, а дома принять душ и промыть глаза и носоглотку.