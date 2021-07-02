Стал известен первый полуфиналист Евро-2020

Сборная Испании в серии послематчевых пенальти обыграла национальную команду Швейцарии и стала первым полуфиналистом Чемпионата Европы по футболу 2020 года, сообщает Деловая столица.

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась с общим счетом 2:4.

Поединок получился достаточно пресным, а главное событие первого тайма произошло уже на 8-й минуте. После подачи углового защитник испанцев Жорди Альба решился на удар в касание из-за штрафной. Мяч явно шел в руки вратарю, однако хавбек Денис Закария неудачно подставил ногу и поразил собственные ворота.

Сравнять счет сборная Швейцарии смогла лишь на 68-й минуте. Ляпорт, прерывая передачу, угодил мячом в Пау Торреса. Рикошет сыграл на руку капитану Джердану Шакири, который выскочил один на один и поразил угол ворот Симона.

На 77-й минуте арбитр Мартин Оливер удалил с поля Ремо Фройлера за грубый фол против Жерара Морено, оставив швейцарцев в меньшинстве.

Сборная Швейцарии

Игра перешла в овертайм. На 92-й минуте Жерар Морено с пяти метров не смог попасть в угол ворот Зоммера. Швейцарцам было невероятно трудно, несколько раз они были близки к тому, чтобы пропустить. На 101-й минуте тот же Морено снова не смог пробить вратаря соперника.

Испанцы продолжали атаковать, но игроки сборной Швейцарии героически оборонялись, доведя дело до серии послематчевых пенальти. Там испанцам не удалось забить два 11-метровых, однако фортуна отвернулась от швейцарцев — победу в серии со счетом 1:3 праздновала "Фурия Роха".