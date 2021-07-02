Литовские военнослужащие украли 14 американских сухпайков

Семеро военнослужащих Вооруженных сил Литвы отданы под суд за кражу 14 тысяч единиц сухих пайков для военных США на сумму в 121 тысячу евро, сообщает Postimees.

Прокурор Вильнюсской участковой прокуратуры передал уголовное дело о хищении сухих пайков в Вильнюсский окружной суд. Обвинения предъявлены семи литовским военным, а также двум лицам, работавшим на территории полигона по трудовому договору.

По данным следствия, весной 2020 года с полигона ВС Литвы в Швенченском районе было украдено не менее 1176 коробок с более чем 14 тысячами сухих пайков, предназначенных для военнослужащих Батальона сухопутных сил США, дислоцированных в Литве.

Как сообщает прокуратура, военные, вероятно, действуя группами сообщников, воспользовались своим служебным положением и вывезли из находящегося на этом полигоне ангара на служебных автомобилях хранившиеся там сухие пайки. Украденные пайки, вероятно, были проданы другим лицам в целях наживы.