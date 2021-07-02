Литовские военнослужащие украли 14 американских сухпайков

Литовские военнослужащие украли 14 американских сухпайков

Семеро военнослужащих Вооруженных сил Литвы отданы под суд за кражу 14 тысяч единиц сухих пайков для военных США на сумму в 121 тысячу евро, сообщает Postimees.

Прокурор Вильнюсской участковой прокуратуры передал уголовное дело о хищении сухих пайков в Вильнюсский окружной суд. Обвинения предъявлены семи литовским военным, а также двум лицам, работавшим на территории полигона по трудовому договору.

По данным следствия, весной 2020 года с полигона ВС Литвы в Швенченском районе было украдено не менее 1176 коробок с более чем 14 тысячами сухих пайков, предназначенных для военнослужащих Батальона сухопутных сил США, дислоцированных в Литве.

Как сообщает прокуратура, военные, вероятно, действуя группами сообщников, воспользовались своим служебным положением и вывезли из находящегося на этом полигоне ангара на служебных автомобилях хранившиеся там сухие пайки. Украденные пайки, вероятно, были проданы другим лицам в целях наживы.

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