В Киеве уволили учительницу, избившую в школе ребенка с аутизмом
Из киевской школы №58 уволили учительницу начальных классов, которая побила мальчика с расстройством аутического спектра, сообщает Деловая столица.
"Учитель начальных классов был уволен с занимаемой должности за совершение аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы (согласно пункту 3 статьи 41 Кодекса законов о труде Украины)", — сказано в сообщении пресс-службы Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
Замдиректора школы по учебно-воспитательной работе объявлен выговор. Также выговор может ожидать директора школы — этот вопрос управление образования Шевченковской РГА подняло перед Департаментом образования КГГА.
"Также сообщается о проведении в начале учебного года 2021-2022 для педагогических работников психологических тренингов, обучения по предупреждению противоправных действий, проявлений жестокости и насилия в образовательном пространстве", — отметили в Офисе омбудсмена.