В Киеве уволили учительницу, избившую в школе ребенка с аутизмом

Из киевской школы №58 уволили учительницу начальных классов, которая побила мальчика с расстройством аутического спектра, сообщает Деловая столица.

"Учитель начальных классов был уволен с занимаемой должности за совершение аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы (согласно пункту 3 статьи 41 Кодекса законов о труде Украины)" , — сказано в сообщении пресс-службы Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Замдиректора школы по учебно-воспитательной работе объявлен выговор. Также выговор может ожидать директора школы — этот вопрос управление образования Шевченковской РГА подняло перед Департаментом образования КГГА.