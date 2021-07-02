Несмотря на хейт Шевченко и Зинченко провели брифинг на русском языке

В Риме перед игрой сборных Украины и Англии в рамках Евро-2020 прошла предматчевая конференция с участием наставника нашей сборной Андрея Шевченко и полузащитника Александра Зинченко, сообщает Страна.ua.

Хотя националисты недавно затравили команду за русский язык на подобных мероприятиях, а мовный обмбудсмен Тарас Креминь прямо предписал спортсменам говорить на украинском языке, футболисты снова говорили по-русски. Трансляцию пресс-конференции вел Ютуб-канал Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Ведущий за кадром говорил на украинском языке, а Шевченко и Зинченко все почти 11 минут мероприятия отвечали журналистам по-русски. Тренер только один раз перешел на другой язык - но это был не украинский, а итальянский.