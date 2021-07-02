Обрушение в Майами: спасатели обнаружили новых жертв
Число погибших в результате обрушения дома возле Майами вновь возросло и теперь составляет 20 человек, сообщает Деловая столица.
Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава сообщила, что накануне вечером спасатели нашли еще двух жертв.
"К сожалению, одной из этих жертв является семилетняя дочь пожарного из города Майами", — сказала она.
Следовательно, общее количество погибших возросло до 20, пропавшими считаются 128 человек.
Президент США Джо Байден 1 июля посетил спасателей и родственников погибших и пропавших, пообещав оказать всю необходимую помощь на федеральном уровне.