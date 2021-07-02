Определился второй полуфиналист Евро-2020

В четвертьфинале Евро-2020 сборная Италии победила Бельгию, сообщает Эспрессо TV.

Матч проходил в немецком Мюнхене.

Итальянцы сразу же побежали вперед и отличились на 13-й минуте, но арбитр отменил гол Леонардо Бонуччи из-за офсайда.

В середине первого тайма итальянцы все же забили по правилам. Автор гола - Никола Барелла, получил мяч от Марко Веррати. Италия удвоила свое преимущество на 44-й минуте, на этот раз забил Инсинье.

Голевую точку в матче поставил Лукаку, который реализовал пенальти на 47-й минуте матча.

Бельгия - Италия 1: 2

Голы: Лукаку, 45 + 2 (пен.) - Барелла, 31 Инсинье, 44

В полуфинале Италия встретится с Испанией, которая обыграла Швейцарию в серии пенальти.