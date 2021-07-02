В Мексиканском заливе горит морской трубопровод: видео пожара

Подводный трубопровод компании Pemex в Мексиканском заливе загорелся из-за утечки углеводорода на глубине 78 метров, сообщает УНИАН.

По информации издания "Agrofy News" инцидент произошел у побережья города Сьюдад-дель-Кармен в юго-восточном штате Кампече.

По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка, вызванная неисправностью одного из клапанов на глубине 78 м. В тушении огня над поверхностью воды задействованы три вспомогательных судна. Сообщается, что огонь может распространиться на остальные морские нефтяные комплексы.

Пока сведений о пострадавших или погибших нет, а необходимости эвакуировать персонал, находящихся рядом с местом происшествия добывающих платформ не возникло. Компания еще не прокомментировала случившееся.

На записи видно, что под водой горит огонь, который пытаются потушить с кораблей.