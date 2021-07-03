Космический зонд прислал фото полярного сияния на Марсе

Марсианский научный зонд Объединенных арабских эмиратов "Аль-Амаль" ("Надежда") сделал снимки полярных сияний, которые возникают на ночной стороне планеты. Это стало первыми результатами его работы, хотя отправлен аппарат был в июле 2020 года и достиг своей цели в феврале 2021, до сих пор слышно о нем не было, сообщает Обозреватель.

Так, ученые показали фотографии полярных сияний на Марсе, сделанные в ультрафиолетовом диапазоне. Они были опубликованы в Twitter﻿ Hope Mars Mission.

На трех изображениях запечатлены излучения атомарного кислорода на длине волны 103,4 нанометра с планеты Марс. Участники миссии отметили, что они были сделаны с орбиты 22, 23 апреля и 6 мая с помощью ультрафиолетового спектрометра.

На трех изображениях запечатлены излучения атомарного кислорода. Источник: Twitter Hope Mars Mission

По словам ученых все данные, которые удалось собрать в процессе наблюдений, сняты впервые. А свет, который выделяется на ночной стороне планеты возникает там, где высокоэнергетичные частицы возбуждают атмосферу.

Участки света возникают там, где высокоэнергичные частицы возбуждают атмосферу. Источник: Twitter Hope Mars Mission

Ученые сообщили, что свечения на Марсе имеют ту же природу, что и полярные сияния на Земле. Когда потоки протонов и электронов от Солнца достигают нашей планеты, ее магнитное поле отклоняет частицы, заставляя огибать Землю. Они вызывают сияния, сталкиваясь с атомами и молекулами, которые есть в составе атмосферы планеты.

Ученые сообщили, что сияния на Марсе имеют ту же природу, что и полярные сияния на Земле. Источник: Twitter Hope Mars Mission

Но на Земле сияния обычно наблюдаются в северных или южных полярных широтах, а у Марса магнитное поле слабее, поэтому их можно увидеть также и в умеренных, и экваториальных широтах.

Кроме того, некоторые области планеты сохранили остаточный магнетизм, они расположены пятнами и очень неоднородны. Такие сгустки действуют, как линзы, притягивая заряженные частицы и вызывая свечения, сталкиваясь с атмосферой. Другие орбитальные зонды ранее тоже фиксировали сияния на Марсе, однако арабский аппарат, имея высокую орбиту, впервые смог сфотографировать всю ночную область Марса.

На Марсе свечения расположены пятнами и неоднородны. Источник: Twitter Hope Mars Mission

Научный руководитель миссии Хеса Аль-Матруши отметил, что понимание атмосферы и магнитосферы Марса поддерживает теорию о том, что солнечные вспышки не являются необходимым условием возникновения сияний.

Несмотря на то, что аппарату за $200 млн удалось запечатлеть сияния Марса, цель его другая. С помощью "Надежды" ученые хотят изучить климат и погоду Красной планеты, а также понять, по какой причине она почти потеряла свою атмосферу.

Кроме того, власти ОАЭ хотят привлечь в высокотехнологичную сферу производства молодежь и снизить зависимость страны от экспорта углеводородов.

Стоит отметить, что зонд "Надежда" был отправлен к Марсу почти одновременно с американским и китайским марсоходом. При этом весь мир давно обсуждает успехи отправленного вместе с ровером Perseverance американского вертолета, а об успехах арабского аппарата на орбите планеты последние полгода не было никаких новостей. Нынешние результаты позволили ОАЭ присоединиться к клубу космических держав, запускающих межпланетные аппараты.