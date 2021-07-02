Россия выкупила у Словакии партию "Спутника V"

Словакия продала России партию COVID-вакцины Спутник V, закупленную в марте, сообщает Корреспондент.

По данным словацкого издания Denník N речь идет о 160 тысячах доз препарата из поставленных 200 тысяч. Российская сторона выкупила вакцину по той же цене, по которой она была продана Словакии, - 9,95 доллара за дозу.

"Согласно контракту, согласованный срок оплаты оговоренной цены составляет 20 рабочих дней с даты поставки" , - заявила пресс-секретарь Минздрава Словакии Зузана Элиашова.

Чиновница добавила, что партия российской вакцины уже находится за пределами страны. В Словакии осталось только то количество доз Спутника V, которые необходимы для второй прививки этим препаратом. При этом первой дозой Спутника V в стране вакцинировали около 10,5 тысячи человек.