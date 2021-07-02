В Праге горел выставочный центр: ущерб - на 150 млн крон

В чешской столице в пятницу, 2 июля, загорелся один из павильонов местного торгово-выставочного комплекса, в результате чего крыша конструкции обвалилась, сообщает Корреспондент.

По данным Чешское телевидения пожар на улице Берановых в районе Летняны произошел во время выставки туристических палаток, однако из-за раннего времени вход в зал был закрыт. На место ЧП прибыли 14 пожарных бригад, которые боролись с огнем почти два часа. Обошлось без пострадавших.

Дым от пожара было видно за десятки километров. Жителям района рекомендовали не открывать окна. Причина возгорания пока неизвестна. Предварительно, размер ущерба составляет не менее 150 миллионов крон (свыше 19 миллионов гривен).