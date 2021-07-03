США на следующий год увеличат военную помощь Украине

Комитет Палаты представителей по ассигнованиям одобрил законопроект о финансировании программ Государственного департамента и зарубежных операций на 2022 финансовый год, сообщает Зеркало недели.

В нем заложили 481,5 миллиона долларов на программы помощи Украине. Это на 28,5 миллиона больше, чем в текущем году

Как заявляет посольство Украины в США 125 млн предлагают выделить для безопасности помощи Украине по статье «Международное военное финансирование». Это также больше, чем в 2021 году - на 10 млн, отметили в ведомстве.

Кроме этого, профильный подкомитет по вопросам обороны одобрил законопроект о финансировании Минобороны США на 2022 финансовый год. Он предусматривает выделение Украине 275 млн долларов помощи на безопасность по линии Пентагона по программе «Инициатива безопасности помощи Украине».