Сержанты ВСУ поучаствовали в учениях по стандартам НАТО: фото

Военнослужащие Вооруженных сил Украины из состава оперативно-тактической группировки «Север» приняли участие в учебных сборах по стандартам процедуры TLP (Troops Leading Procedure). Занятия проводились для командиров подразделений уровня роты и ниже, сообщил, сообщает Зеркало недели.

Как передает пресс-центр штаба ООС в пятницу, 2 июля процедура направлена на то, чтобы сержант имел возможность сэкономить время при принятии боевых решений и быть эффективным лидером. Главная задача TLP – всестороннее развития младших командиров с учетом интеллектуального, физического и психологического аспектов.

Программа сборов включала теоретические и практические занятия, а также сдачу боевых нормативов. На лекциях обсуждались роль и место сержанта в организации и проведении мероприятий индивидуальной подготовки военнослужащих, повседневной деятельности воинских частей, а также пути повышения эффективности работы младших командиров.

На практических занятиях военнослужащие освежили навыки оказания первой помощи, составления карточек огня, разработки схем опорных пунктов.

Заключительным этапом сборов стала сдача зачета на знание должностных функциональных обязанностей. Украинские сержанты продемонстрировали высокий уровень профессиональных знаний, резюмировали в штабе.

Troop Leading Procedure (TLP) - это стандарт НАТО, определяющий последовательность действий, которые позволяют командиру роты или взвода эффективно использовать имеющееся время в планировании, подготовке, выполнении и оценке боевых задач.

Занятия по процедуре TLP направлены на повышение совместимости ВСУ с НАТО и подготовки личного состава к участию в международных военных учениях.