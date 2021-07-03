COVID-мутацию "Дельта" зафиксировали в 98 странах
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что новый опасный штамм коронавирус «Дельта» был обнаружен уже в 98 странах мира, сообщает Зеркало недели.
Об этом говорится на сайте ООН.
«Штамм «Дельта» был обнаружен как минимум в 98 странах и быстро распространяется», - сказал Гебрейесус.
По его словам, новый штамм коронавируса «Дельта» опасен и продолжает развиваться, видоизменяться. Именно поэтому это требует «постоянной оценки и тщательной корректировки мер общественного здравоохранения».
Во время вопросов журналистов технический руководитель ВОЗ по реагированию на COVID-19 д-р Мария Ван Керхов напомнила, что вирус эволюционировал с момента своего первого появления.
«Это то, что делают вирусы. В настоящее время мы отслеживаем четыре вызывающих беспокойство варианта: Alpha, Beta, Gama и Delta. Они будут продолжать развиваться: будет больше мутаций, будет обнаруживаться больше вариантов, и некоторые из них будут вызывать опасения», - предсказала она.
Доктор Ван Керхов сказала, что существуют «суб-линии» варианта Дельта, которые в настоящее время отслеживают эксперты, и призвал страны расширить свои усилия по секвенированию генома.