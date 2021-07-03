COVID-мутацию "Дельта" зафиксировали в 98 странах

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что новый опасный штамм коронавирус «Дельта» был обнаружен уже в 98 странах мира, сообщает Зеркало недели.

Об этом говорится на сайте ООН.

«Штамм «Дельта» был обнаружен как минимум в 98 странах и быстро распространяется» , - сказал Гебрейесус.

По его словам, новый штамм коронавируса «Дельта» опасен и продолжает развиваться, видоизменяться. Именно поэтому это требует «постоянной оценки и тщательной корректировки мер общественного здравоохранения».

Во время вопросов журналистов технический руководитель ВОЗ по реагированию на COVID-19 д-р Мария Ван Керхов напомнила, что вирус эволюционировал с момента своего первого появления.

«Это то, что делают вирусы. В настоящее время мы отслеживаем четыре вызывающих беспокойство варианта: Alpha, Beta, Gama и Delta. Они будут продолжать развиваться: будет больше мутаций, будет обнаруживаться больше вариантов, и некоторые из них будут вызывать опасения» , - предсказала она.

Доктор Ван Керхов сказала, что существуют «суб-линии» варианта Дельта, которые в настоящее время отслеживают эксперты, и призвал страны расширить свои усилия по секвенированию генома.