Столичный транспорт переводят на электронные билеты
После того как со 2 июля в Киеве уволили кондукторов в общественном транспорте, у которых можно было приобрести билет, власти также решили изъять из обращения и бумажные билеты, сообщает Зеркало недели.
По данным пресс-службы КГГА в "Киевпасстрансе" объявили о полном переходе на электронную оплату проезда с 14 июля. В предприятии напомнили, что первым на электронный билет перешел городской фуникулер с 14 сентября 2020 года. Впоследствии оборот бумажных билетов прекратился на Троещинской линии скоростного трамвая и в городской электричке.
"С 1 декабря полностью на электронный билет перешел скоростной трамвай на Борщаговке. Следующим этапом стал отказ от бумажных разовых талонов в городских автобусах, троллейбусах и трамваях. Этот этап начался с 1 июля, бумажные билеты окончательно выйдут из обращения 14 июля", - сообщает КГГА.
Кроме того, в КГГА предупреждают об усилении контроля за оплатой проезда. Штраф за неоплаченный проезд составляет сейчас 160 гривен.
"Контролеры-кассиры (кондукторы) получили предложение перейти на должность контролера, или другие свободные вакансии на предприятии. Только за вчера около 370 сотрудников приняли предложение перейти в службу контроля, и процесс перепрофилирования продолжается. Все, кто не продолжил сотрудничество с предприятием, полностью получили выходное пособие", - говорится в заявлении.