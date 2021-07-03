Столичный транспорт переводят на электронные билеты

После того как со 2 июля в Киеве уволили кондукторов в общественном транспорте, у которых можно было приобрести билет, власти также решили изъять из обращения и бумажные билеты, сообщает Зеркало недели.

По данным пресс-службы КГГА в "Киевпасстрансе" объявили о полном переходе на электронную оплату проезда с 14 июля. В предприятии напомнили, что первым на электронный билет перешел городской фуникулер с 14 сентября 2020 года. Впоследствии оборот бумажных билетов прекратился на Троещинской линии скоростного трамвая и в городской электричке.

"С 1 декабря полностью на электронный билет перешел скоростной трамвай на Борщаговке. Следующим этапом стал отказ от бумажных разовых талонов в городских автобусах, троллейбусах и трамваях. Этот этап начался с 1 июля, бумажные билеты окончательно выйдут из обращения 14 июля" , - сообщает КГГА.

Кроме того, в КГГА предупреждают об усилении контроля за оплатой проезда. Штраф за неоплаченный проезд составляет сейчас 160 гривен.