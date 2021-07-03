Хорек предсказал победу Украины над Англией на Евро-2020

В Харькове хорек Харли сделал свой прогноз на матч сборной Украины и команды Англии в 1/4 финала Чемпионата Европы по футболу, сообщает Факты.ICTV.

Как сообщает Харьковский зоопарк на своей странице в социальной сети Facebook Хорек-предсказатель Чарли не остался в стороне и сделал свой прогноз относительно этой игры. Для предсказания перед ним поставили изображения флагов Украины и Англии.

Без лишних раздумий Чарли уверенно выбрал сине-желтый флаг Украины. В Харьковском зоопарке подчеркнули, что верят в паранормальные способности животного, а также поддерживают сборную Украины по футболу и ждут победу в этом поединке.