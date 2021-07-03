В Киеве продлят работу метро из-за матча Украина - Англия

В связи с проведением фестиваля футбола и трансляцией матча Чемпионата Европы между сборными Украины и Англии на Спортивной площади работу метро в ночь на 4 июля будет продлена на один час, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, сообщает Интерфакс-Украина.

"Также после окончания игры возможно ограничение (ЗАКРЫТИЕ) на вход для пассажиров станций "Олимпийская", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого" , - отмечается в сообщении.

В метрополитене отметили, что такой механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Организаторы спортивного праздника приглашают всех желающих присоединиться к просмотру и поддержать сборную Украины. Для болельщиков будет работать зона фудкортов.

Мероприятие начинается в 18:00. В 19:00 на большом экране будут транслировать матч Чехия - Дания. В 22.00 начнется матч Украина-Англия.