3 июля - какой сегодня праздник, приметы и именинники

В этот день в мире отмечаются Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов, Международный день Днепра, День "Держитесь подальше от солнца", Международный день плевания вишневыми косточками, День благодарности кондиционеру, Международный день бросания камня, Международный день кооперативов, сообщает УНИАН.

В Беларуси – День независимости, в США - День государственности штата Айдахо, День неповиновения, День "Галопом по парку", День комплиментов отражению, День независимого пивного пробега, День игры на улице, День жареных моллюсков, День поедания бобов, День шоколадных вафель, в Мьянме - День женщин, на Кубе - Праздник огней, в Аргентине - День биоинженера, День диктора.

Памятные даты 3 июля, годовщины и события

3 июля считается днем рождения "Мерседеса". В этот день в 1885 году Карл Бенц впервые испытал автомобиль собственной конструкции. Машина Бенца развивала смехотворную для нашего времени скорость – 16 км/ч. В 1890 году стартовало промышленное производство этого авто. А оригинал своей первой машины Карл Бенц подарил в 1906 году музею в Мюнхене.

В 1928 году в США появились в продаже первые телевизоры. Стоили они тогда заоблачную сумму - 75 долларов.

В 1949 году "Энола Гей" - бомбардировщик, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму, стал экспонатом музея Смитсоновского института.

В 2006 году астероид XP14 пролетел очень близко от поверхности Земли - на расстоянии 432 тысячи километров.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 3 июля чтит память святого мученика Мефодия Патарского, епископа. В народе день прозвали "Перепелятником" - 3 июля было принято охотиться на перепелов. Еще день назвали "Паутинным".

Что сегодня нельзя делать

Пауков лучше не беспокоить. Также не забывайте об осторожности на воде.

Приметы на 3 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- дождь - такая погода продлится еще сорок дней;

- летает много паутинок - к удачной охоте;

- пауки плетут паутину – вскоре погода наладится;

- муравьи прячутся в муравейник - к сильным ветрам;

- перепела громко кричат - к дождю.

Именины 3 июля

Именины у Глеба, Гурия, Мефодия, Андрея, Риммы, Инны, Пинны, Дмитрия, Афанасия, Николая, Левкия и Ивана.