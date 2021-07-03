Трюдо осудил поджоги католических церквей после скандала с останками детей

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил поджоги католических церквей. Инциденты последовали после обнаружения останков детей в трех бывших школах-интернатах для индейцев, сообщает Интерфакс.

За данными Associated Press они управлялись церковью в Британской Колумбии и Саскачеване, и дети канадских индейцев были обязаны посещать их. Такие учреждения плохо финансировались, с детьми часто плохо обращались, многие голодали и погибали от инфекционных болезней.

В четверг, в День Канады, в Манитобе нападениям подверглись статуи королевы Виктории, королевы Елизаветы и других исторических личностей.

Джастин Трюдо сказал, что понимает гнев многих людей по отношению к правительству и католической церкви и принес извинения за школы, а также призвал Папу Римского Франциска принести официальные извинения.