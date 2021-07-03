Курс валют НБУ на 3 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 3 июля 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 2 июля, не изменился и составил 27.38 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 3 июля 2021 года.

Курс евро остается стабильным на уровне 32.52 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 3 июля 2021 года.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.76 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 3 июля 2021 года.

Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 37.82 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 3 июля 2021 года.

Швейцарский франк не изменился, и его курс составил 29.61 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 3 июля 2021 года.

Польский злотый не изменился, и его курс составил 7.20 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 3 июля 2021 года.