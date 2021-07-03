В Украине рекордный ажиотаж на грузовики: самые популярные марки

В Украине оживает не только производство автомобилей, но и спрос на них. Рынок коммерческих авто, к которому относятся грузовики, микроавтобусы и другие специализированные машины, вырос в начале лета, сообщает Сегодня.

За июнь украинцы купили 1449 новых коммерческих автомобилей. Это лучший июньский результат за последние восемь лет, отметили аналитики ассоциации автопроизводителей "Укравтопром".

"По сравнению с результатом годичной давности, спрос на технику в этом сегменте автомобильного рынка увеличился почти вдвое" , – отметили эксперты.

ТОП-5 популярных брендов новых коммерческих авто в июне: