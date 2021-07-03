В Украине рекордный ажиотаж на грузовики: самые популярные марки
В Украине оживает не только производство автомобилей, но и спрос на них. Рынок коммерческих авто, к которому относятся грузовики, микроавтобусы и другие специализированные машины, вырос в начале лета, сообщает Сегодня.
За июнь украинцы купили 1449 новых коммерческих автомобилей. Это лучший июньский результат за последние восемь лет, отметили аналитики ассоциации автопроизводителей "Укравтопром".
"По сравнению с результатом годичной давности, спрос на технику в этом сегменте автомобильного рынка увеличился почти вдвое", – отметили эксперты.
ТОП-5 популярных брендов новых коммерческих авто в июне:
- Renault – 535 реализованных автомобиля (в 5 раз больше, чем в июне прошлого года).
- Fiat – 125 автомобилей (+6%).
- Peugeot – 110 автомобилей (+43%).
- МАЗ – 73 автомобилей (+14%).
- Citroen – 66 автомобилей (+78%).