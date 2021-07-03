Евро 2020: Довбик дал оценку сборной Англии

Сборная Украины сыграет против национальной команды Англии в рамках 1/4 финала чемпионата Европы.﻿ В преддверии поединка своим мнением о сопернике поделился нападающий "желто-синих" Артем Довбик, гол которого и вывел команду в четвертьфинал турнира, сообщает Корреспондент.

"Осознал ли я то, что забил победный гол? Да, только спустя какое-то время начал понимать, что произошло. Но сейчас это в прошлом. На следующий день проснулся и начал готовиться к сборной Англии. Ничего особенного в моей жизни не изменилось. Конечно, Англия - это самая сильная сборная не только Европы, но и мира. Там собраны лучшие игроки из лучшей лиги мира. Только за счет сплоченности и бойцовских качеств можно обыграть такого соперника, как сборная Англии. Мы будем стараться, отдавать все силы" , - приводит слова Довбика официальный сайт УЕФА.

Украинец также рассказал о том, что его отец хочет увидеть сына в Манчестер Юнайтед.