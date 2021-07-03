Россия провела учебно-боевые полеты над Черным морем
Российские военные провели учения авиации по нанесению ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника над Черным морем, сообщает Интерфакс-Украина.
"От морской авиации ЧФ были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, от авиации ЮВО (Южного военного округа - ред.) истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27", - отмечается в сообщении на сайте ЧФ РФ.
Там заявили, что всего учебные задачи выполняли более 10 самолетов.
"Перед началом совместных полетов самолетов ЧФ и ЮВО экипаж самолета-амфибии Бе-12 из состава Морской авиации выполнил разведку условных целей в акватории Черного моря", - сообщил флот.
Пресс-служба заявила, что летчики отработали выполнения простых и сложных полетных заданий из средних и малых высот с учетом преодоления средств противовоздушной обороны кораблей условного противника.
"Для уничтожения "противника" в море летчики выполняли визит на боевой курс в составе пар и одиночно с отработкой условных ракетных и бомбовых ударов по мишенных позициях, имитирующий отряд надводных кораблей условного противника. Роль отряда кораблей условного противника выполняли большие десантные корабли "Саратов" и "Орск", - сообщили российские военные.