Россия провела учебно-боевые полеты над Черным морем

Российские военные провели учения авиации по нанесению ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника над Черным морем, сообщает Интерфакс-Украина.

"От морской авиации ЧФ были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, от авиации ЮВО (Южного военного округа - ред.) истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27" , - отмечается в сообщении на сайте ЧФ РФ.

Там заявили, что всего учебные задачи выполняли более 10 самолетов.

"Перед началом совместных полетов самолетов ЧФ и ЮВО экипаж самолета-амфибии Бе-12 из состава Морской авиации выполнил разведку условных целей в акватории Черного моря" , - сообщил флот.

Пресс-служба заявила, что летчики отработали выполнения простых и сложных полетных заданий из средних и малых высот с учетом преодоления средств противовоздушной обороны кораблей условного противника.