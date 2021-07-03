В Украине более 700 случаев COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки, 2 июля, в Украине зафиксировано 705 новых случаев коронавируса. Это на 9 случаев больше, чем накануне, и столько же, как два дня назад. 36 человек умерло, сообщает Деловая столица.

Среди инфицированных 27 детей, 22 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы — 420 человек, летальных исходов — 36, выздоровели — 1 072 человека.

За сутки протестировано методом ПЦР — 19 945 человек, методом ИФА — 7 962 лица, экспресс-тестами — 15 097 человек.

За все время пандемии в Украине заболело — 2 237 202 лица, выздоровели — 2 170 656 человек, летальных случаев — 52 460, проведено ПЦР-тестов — 10 900 947.

Напомним, за сутки 1 июля в Украине было зафиксировано 696 новых случаев коронавирусной болезни, это на 9 случаев меньше, чем накануне утром. Жертвами инфекции стали 33 человека.