Украинское судно в Черном море подало сигнал бедствия

В региональном управлении морской охраны Государственной пограничной службы сообщили, что украинское рыболовецкое судно подало сигнал бедствия. У судна отказал двигатель, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил представитель управления.

"Судно подало сигнал бедствия. Сейчас его катером буксируют в порт Очакова. Со всеми членами экипажа все хорошо" , - рассказали в ГПСУ.

Ранее российские СМИ сообщали, что экипаж судна составляет 4 человека, порт его приписки - Очаков.

Отмечалось, что на помощь отправились ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота России и пограничный корабль "Безупречный" Федеральной службы безопасности.

Автор: Юлия Струк