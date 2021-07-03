Корабли РФ проигнорировали сигнал SOS украинского рыболовного судна – Минобороны

Корабли Российской Федерации игнорировали сигнал SOS украинского рыболовецкого судна "ОД-2592", которое подало в субботу сигнал бедствия в Черном море, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, распространенная российской стороной информация о готовности оказать помощь украинскому рыболовном судну "ОД-2592", что ночью 3 июля претерпело аварию в акватории северо-западной части Черного моря вблизи Тендровской косы, является очередным информационным мероприятием России" , - сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

В министерстве отмечают, что распространение информации о готовности российских кораблей оказать помощь украинскому судну происходило в то время, когда судно уже буксировалось кораблем морской охраны Государственной пограничной службы Украины к порту приписки в Очаков.

"При этом, названные в российских информационный вбросах ракетный крейсер "Ивановец" ЧФ и пограничный сторожевой корабль "Безупречный" пограничной службы ФСБ РФ к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала SOS" , - указывается в сообщении.

Как сообщалось, украинская фелюга с четырьмя рыбаками на борту подала сигнал бедствия из-за отказа двигателя. В Росморречфлоте заявили, что ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота, находившийся ближе всего к месту аварии, принял сигнал и был направлен в район нахождения терпящего бедствие украинского судна.