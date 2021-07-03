Депутату-"слуге" выдали грязную дырявую постель в люкс-вагоне

"Укрзализныця" попала в очередной скандал после того, как народный депутат от "Слуги народа" Александр Качур пожаловался на выданные ему в вагоне класса "люкс" комплекты постельного белья с дырами и грязными пятнами. Политик решил разобраться и инициирует проведение заседания следственной комиссии, сообщает УНИАН.

В своем Telegram-канале "слуга" опубликовал фото постельного белья, которое получил в поезде.

"Обнаружил сегодня очередную дыру в УЗ. И это "люкс". Зато у них премии в Набсовете по 500 тысяч. Распечатка второго комплекта оказалась неудачной. Простыня грязная, как и схемы, на которых отмывались деньги за её стирку. Фото 3-й простыни с дыркой выкладывать не буду. Думаю, вы верите мне на слово" , - возмущается нардеп.

Качура добавил, что и на третьей простыне оказалась дырка. Он обратился с претензиями к проводнику, который по факту жалобы пассажира составил акт.