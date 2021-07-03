Украинцев предупреждают о мошенниках на курортах

С началом курортного сезона активизировались и мошенники, которые начали промышлять на сайтах с арендой жилья у моря. Они берут предоплату, а потом туристы на месте обнаруживают, что такого пансионата или адреса в курортном городе нет, сообщает РБК-Украина.

Жители курортной Кирилловки обнаружили таких мошенников и предупредили отдыхающих о том, что можно лишиться и денег, и комфортного отдыха.

"Внимание! Будьте бдительны по поводу таких объявлений. Человек не пишет телефон. Обращайтесь по поводу проживания только к проверенным владельцам баз отдыха и гостевых домов" , - написал администратор группы "Любимая Кирилловка".

Он разместил пример объявления, которые публикуют мошенники. Потенциальный заказчик начал уточнять детали проживания, но ответы получить так и не смог. А при проверке указанного адреса оказалось, что там находится гостевой дом, но выглядит он совсем по-другому.

Как не стать жертвой мошенников при аренде жилья

Проверяйте указанный адрес с помощью карт интернета

Задавайте вопросы автору объявления о том, где находятся местные достопримечательности.

Интересуйтесь схемой проезда от указанного адреса до вокзала, центра, развлечений.

Спросите о наличии магазинов, супермаркетов, кафе – в радиусе 1-2 км от места назначения.

Если автор объявления не дает точные контакты, номер телефона – стоит заподозрить мошенничество.

Не переводите на карту абсолютно незнакомого человека предоплату.

Поищите в интернете отзывы о гостевом доме или пансионате.

Не арендуйте жилье на сомнительных сайтах.

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Автор: Анна Шиканова