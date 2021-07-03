Сверхпопулярная Chery возвращается на конвейер

Китайская компания Chery анонсировала возрождение легендарного имени QQ, под которым достаточно успешно продавались дешевые субкомпактные хэтчбеки с бензиновым двигателем. Но на этот раз речь идет об электромобиле, сообщает Автомир.

Сообщается, что новинка станет частью экосистемы iCar, которая должна объединять все автомобили в единой облаке. Однако заявления о iCar очень расплывчаты - пока неясно, какие преимущества она может дать своим пользователям и какой уровень взаимодействия с другими пользователями будет доступен. Однако новый QQ поступит в продажу в этом году. Обещают весьма демократичную цену.

Напомним, первое поколение Chery QQ появилось еще в 2003 году. Машина была нелицензионным клоном Daewoo Matiz, из-за чего американский концерн General Motors, которому принадлежал бренд Daewoo, пытался судиться с китайцами.

Несмотря на это, QQ стал бестселлером и довольно успешно экспортировался. Второй генерации модели такой популярности достичь не удалось, но Chery попытается разыграть эту карту еще раз.