General Motors показала электромобиль по цене Логана

В Китае презентовали электромобиль Baojun Kiwi. Создали его совместно американский концерн General Motors и китайский SAIC. Стоит авто 70-85 тыс. юаней ($10 850-13 100), сообщает АвтоПортал.

Новый Baojun Kiwi – усовершенствованная версия модели E300. Это компактный ситикар с однообъемным дизайном в стиле Smart. Китайский электрокар достигает 2625 мм в длину, 1647 мм в ширину и 1588 мм в высоту при колесной базе в 1750 мм. Также предложат четырехместную версию длиной 2894 мм и с колесной базой в 2020 мм.

В салоне улучшили материалы отделки – в топовой версии сиденья обшиты кожей, а дверные панели украшены позолоченными вставками. Показания приборов выведены на дисплей. Комплектация всех Baojun Kiwi включает 2 подушки безопасности и систему стабилизации, а среди опций есть мультимедиа от Xiaomi.

Электромобиль оснащен 54-сильным мотором и может достичь 100 км/ч. Аккумуляторная батарея на 31,9 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 305 км (по циклу NEDC). Зарядка электрокара от быстрой станции на 80% занимает час.