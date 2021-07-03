Опубликован рейтинг надежности по электромобилям и гибридам

Британское издание WhatCar опубликовало новый рейтинг надежности автомобилей. На этот раз коллеги «прошлись» по машинам с возможностью питания от розетки – собственно, электромобилям и гибридам.

Данный рейтинг – это часть масштабного исследования WhatCar, в ходе которого зарубежные журналисты опросили 13 000 британских водителей на предмет поломок, которые произошли за последний год владения с их «железной лошадкой», стоимости ремонта и времени устранения той или иной неисправности.

В итоге, был сформирован рейтинг Топ-10 самых надежных электрических машин и Топ-3 самых ломучих по состоянию на 2021 год.

Самые надежные электромобили и гибриды

10. Mitsubishi Outlander PHEV (2014-н.в.)

Рейтинг надежности: 97,8%

Среди всех опрошенных владельцев гибридных Аутлендеров с поломками сталкивались лишь 14% человек. Причем это были незначительные «моменты» – связанные с кузовом, отделкой салона и электроникой. То есть, автомобили по-прежнему оставались на ходу. Сами же поломки устранялись за один день или даже быстрее, при этом в 2/3 случаев ремонт осуществлялся по гарантии.

9. BMW i3 (2013-н.в.)

Рейтинг надежности: 97,9%

С поломками столкнулись менее 12% владельцев. Неисправности касались в основном информационно-развлекательных систем и внутренней отделки (машину можно было эксплуатировать). Треть машин отремонтировали менее чем за день, другую треть – в течение недели, остальные хетчбэки – за более чем семь дней. Во всех случаях работы проводились по гарантии.

8. Honda CR-V Hybrid (2018-н.в.)

Рейтинг надежности: 97,9%

Из строя вышли лишь 8% гибридов CR-V. Проблема была одна – по части электромотора, однако она не лишала владельцев возможности поездки. Во всех случаях проблема решалась по гарантии за один день.

7. Toyota Corolla (2018-н.в.)

Рейтинг надежности: 98,4%

Ломалась Королла в течение года лишь у 5% владельцев этой модели. Проблема крылась в бортовой 12-вольтовой АКБ. Ремонт затягивался более чем на неделю, но всех случаях проводился бесплатно.

6. Hyundai Kona Electric (2018-н.в.)

Рейтинг надежности: 98,5%

Из строя вышли лишь 7% электрокроссоверов, правда, поломки касались исключительно 12-вольтовой АКБ, так что на машине по-прежнему можно было ездить. На восстановление уходило больше недели, но все равно делались по гарантии.

5. Lexus RX (2016-н.в.)

Рейтинг надежности: 99,1%

Гибридный Лексус немного огорчил только 4% владельцев от общего количества. Неисправность крылась в электрике, однако убрать ее удавалось довольно быстро – за день или менее.

4. Toyota RAV4 (2019-н.в.)

Рейтинг надежности: 99,2%

Тойота давно славится своей надежностью, и гибридный РАВ4 с «процентом отказа» в 7% – не исключение. Причина поломки крылась лишь в одном – бортовой АКБ. Проблема решилась за один и бесплатно, а до ее устранения на автомобиле спокойно можно было ездить.

3. Lexus NX (2014-н.в.)

Рейтинг надежности: 99,3%

Проблема NX – электрика. Однако она встречалась лишь на 4% кроссоверов. Решалась менее чем за день и по гарантии.

2. Tesla Model 3 (2019-н.в.)

Рейтинг надежности: 99,4%

В рейтинге ВатКар теславская «тройка» оказалась самым надежным представительским авто и самым надежным электромобилем. Проблемы были лишь у 5% владельцев калифорнийских седанов, при этом все неисправности решались менее чем за день без каких-либо ударов по кошельку владельцев.

1. Toyota Yaris Hybrid (2011-2020)

Собственно, победитель рейтинга. Ситуация аналогично Тесле: всего 5% проблемных машин, ремонт по гарантии и менее чем за день.

Самые ненадежные электромобили и гибриды

3. Toyota Prius (2016-н.в.)

В целом Приус надежная машина, однако сильно проигрывает в сравнении с прямыми конкурентами. С поломками столкнулись 14% владельцев, при этом по гарантии была отремонтирована ровно половина таких гибридов.

2. MG ZS EV (2019-н.в.)

Электрокосс МГ ломался у 7% автомобилистов. Неисправности крылись в АКБ, электромоторе и электрике. На их устранение уходило больше недели, но есть и позитивный момент – все затраты брал на себя дилер.

1. Tesla Model S (2014-н.в.)

А вот у Tesla Model S большие проблемы с безотказностью: опрос показал, что целых 60% владельцев таких электромобилей сталкивались с какими-либо проблемами. Машины оставались на ходу, но ремонт поломок занимал более недели. Бесплатно починили 93% «эсок».

Примечание:

Интересно, что этот рейтинг мало чем изменился за более чем полгода. В ноябре 2020-го WhatCar уже публиковал результаты исследования на тему самых надежных электромобилей и гибридов, и тогда Топ-лучших был точно таким же. Изменения произошли лишь в списке аутсайдеров: к Приусу и Тесла добавился новенький кросс MG. Это косвенно говорит о том, что пока автомобили устойчиво демонстрируют свою степень надежности в долгосрочной перспективе.