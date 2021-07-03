Никитюк удивила фанатов кардинальной сменой имиджа

Украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась своим новым стилем – звезда сменила прическу. Артистка позировала перед камерой с кудряшками на съемках шоу, сообщает Обозреватель.

Соответствующий кадр Никитюк опубликовала на странице в Instagram﻿. На фото знаменитость предстала в гламурном платье бирюзового оттенка и с блондинистыми кудрявыми волосами.

"Девушки, хотите быть счастливыми. Не накручивайте себя" , – подписала кадры артистка.

Никитюк сменила имидж в пользу кудрявых волос. Источник: Instagram Леси Никитюк

Никитюк показала новую прическу. Источник: Instagram Леси Никитюк

Фанатам понравился новый имидж Никитюк с кудрявыми волосами. Они сравнили ведущую с Мальвиной и куклой Барби.

"Леся, как тебе идет такая прическа", "Современная Мальвина", "На Барби похожа", "С кудрями просто бомбезно" , – отметили поклонники.

Комментарии поклонников. Источник: Instagram Леси Никитюк

Комментарии под фото. Источник: Instagram Леси Никитюк

Коротко о знаменитости:

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.