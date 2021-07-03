Медики назвали пациентов с высоким риском смерти от COVID-19

Коронавирус особо опасен для пациентов с сопутствующими заболеваниями. Это люди с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями в иммунной системе и другими. Однако американские ученые обнаружили группу пациентов, у которых риск смерти при коронавирусе выше в шесть раз, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в статье журнала Journal of Trauma and Acute Care Surgery.

По данным медиков, самый высокий риск умереть от осложнений после коронавируса у пациентов травматических отделений. Молодые и здоровые люди, которые ранее имели счастье не заразиться коронавирусом, попадают в больницу после ДТП с различными травмами и у них тяжелые клинические прогнозы.

Во время исследования ученые проанализировали медицинские карты более 15 тысяч пациентов, которые попали в отделения травматологии с марта по июль 2020 года. Всех пациентов тестировали на коронавирус, так как в этот период начался самый разгар первой волны.

Диагноз был подтвержден более, чем у 200 пациентов, которых госпитализировали с травмами – после ДТП, ножевые ранение, падения, несчастные случаи. И выяснилось, что у таких людей риск смерти в шесть раз выше, чем у пациентов с травмами, но без COVID-19 или с COVID-19, но без травм.

Какие факторы повышают риски при сочетании травмы и коронавируса

Возраст выше 65 лет и пол, а также раса – на 53%

Огнестрельные ранения – на 11%

Сочетания коронавируса с травмами и проблемами с легкими – на 16%

Как объяснили медики, риск смертельного исхода возрастал даже у тех, кто получал при коронавирусе незначительные травмы и при отсутствии заболевания у них были прекрасные прогнозы на выздоровление.

Кроме того, у коронавирусных пациентов с травмами почти в два раза чаще возникает венозная тромбоэмболия, почечная недостаточность и необходимость в вентиляции легких.

Автор: Анна Шиканова