Названа двадцатка самых популярных направлений для отдыха

В текущем году граждане Украины чаще всего выбирают для отдыха Бердянск, Железный Порт и Коблево. Среди заграничных направлений лидируют курорты Турции. Об этом свидетельствуют поисковые данные Google, сообщает UBR.

Кроме указанных украинских курортных городов также популярностью пользуются такие направления:

Затока;

Кирилловка;

Одесса;

Арабатская Стрелка;

Седово;

Скадовск;

Счастливцево.

Одновременно с открытием границы украинцы все чаще интересуются поездками за границу.

Первую десятку самых популярных иностранных курортов сформировали такие страны:

Турция;

Кипр;

Албания;

Болгария;

Черногория;

Хорватия;

Греция;

Египет;

Грузия;

ОАЭ.

Количество запросов показывает, что по мере вакцинации в мире, в том числе и в Украине, интерес к путешествиям возрастает/