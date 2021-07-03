Названа двадцатка самых популярных направлений для отдыха

Названа двадцатка самых популярных направлений для отдыха

В текущем году граждане Украины чаще всего выбирают для отдыха Бердянск, Железный Порт и Коблево. Среди заграничных направлений лидируют курорты Турции. Об этом свидетельствуют поисковые данные Google, сообщает UBR.

Кроме указанных украинских курортных городов также популярностью пользуются такие направления:

  • Затока;
  • Кирилловка;
  • Одесса;
  • Арабатская Стрелка;
  • Седово;
  • Скадовск;
  • Счастливцево.

Одновременно с открытием границы украинцы все чаще интересуются поездками за границу.

Первую десятку самых популярных иностранных курортов сформировали такие страны:

  • Турция;
  • Кипр;
  • Албания;
  • Болгария;
  • Черногория;
  • Хорватия;
  • Греция;
  • Египет;
  • Грузия;
  • ОАЭ.

Количество запросов показывает, что по мере вакцинации в мире, в том числе и в Украине, интерес к путешествиям возрастает/

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