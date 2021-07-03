Названа двадцатка самых популярных направлений для отдыха
В текущем году граждане Украины чаще всего выбирают для отдыха Бердянск, Железный Порт и Коблево. Среди заграничных направлений лидируют курорты Турции. Об этом свидетельствуют поисковые данные Google, сообщает UBR.
Кроме указанных украинских курортных городов также популярностью пользуются такие направления:
- Затока;
- Кирилловка;
- Одесса;
- Арабатская Стрелка;
- Седово;
- Скадовск;
- Счастливцево.
Одновременно с открытием границы украинцы все чаще интересуются поездками за границу.
Первую десятку самых популярных иностранных курортов сформировали такие страны:
- Турция;
- Кипр;
- Албания;
- Болгария;
- Черногория;
- Хорватия;
- Греция;
- Египет;
- Грузия;
- ОАЭ.
Количество запросов показывает, что по мере вакцинации в мире, в том числе и в Украине, интерес к путешествиям возрастает/