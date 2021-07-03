Животные, в существование которых трудно поверить (фото)

Природа всегда умела удивлять, и ее загадки до сих пор до конца не изучены. В ходе эволюции некоторые животные приобрели признаки, которые совсем не присущи их виду, сообщает 24 Канал.

Об это пишет LiveScience.

Рыбы с ножками или беременные мужские особи – это не выдумка плохого естествоиспытателя, а реальные примеры невероятного процесса эволюции. Знакомьтесь с животными, которые поразят каждого своей оригинальностью.

Прозрачная лягушка

В тропических лесах Центральной и Южной Америки живут удивительные лягушки, биение сердца которых может увидеть каждый.

Прозрачная лягушка / Фото LiveScience

Обычно они окружены зеленью, поэтому зеленый окрас сверху и "прозрачное" снизу туловище идеально подходят для маскировки.

Рыба с ножками

Аксолоты – это удивительные рыбки, которые имеют ножки и активно их используют, гуляя по дну озер и каналов.

Прогулка по дну / Фото LiveScience

Аксолоты никогда не выходят из воды, ареал их распространения – озера близ Мехико. Они вырастают до 30 сантиметров в длину и питаются мелкими насекомыми.

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Беременный самец

Морские коньки, морские комары и морские драконы – единственные представители животного мира, среди которых бремя беременности ложится на самцов.

Самец морского конька / Фото LiveScience

Такой результат эволюционных процессов позволяет самкам откладывать больше яиц и способствует распространению и выживанию вида.

Бессмертная медуза

Смерть является частью жизненного цикла не всех организмов на земле. Turritopsis dohrnii – это медуза, которая может жить вечно.

Бессмертная медуза / Фото LiveScience

Оказавшись в опасности, медуза может вернуться на предыдущую стадию развития и начать жизнь заново. Эти медузы встречаются в теплых водах по всему миру.