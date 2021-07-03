Животные, в существование которых трудно поверить (фото)
Природа всегда умела удивлять, и ее загадки до сих пор до конца не изучены. В ходе эволюции некоторые животные приобрели признаки, которые совсем не присущи их виду, сообщает 24 Канал.
Об это пишет LiveScience.
Рыбы с ножками или беременные мужские особи – это не выдумка плохого естествоиспытателя, а реальные примеры невероятного процесса эволюции. Знакомьтесь с животными, которые поразят каждого своей оригинальностью.
Прозрачная лягушка
В тропических лесах Центральной и Южной Америки живут удивительные лягушки, биение сердца которых может увидеть каждый.
Обычно они окружены зеленью, поэтому зеленый окрас сверху и "прозрачное" снизу туловище идеально подходят для маскировки.
Рыба с ножками
Аксолоты – это удивительные рыбки, которые имеют ножки и активно их используют, гуляя по дну озер и каналов.
Аксолоты никогда не выходят из воды, ареал их распространения – озера близ Мехико. Они вырастают до 30 сантиметров в длину и питаются мелкими насекомыми.
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Беременный самец
Морские коньки, морские комары и морские драконы – единственные представители животного мира, среди которых бремя беременности ложится на самцов.
Такой результат эволюционных процессов позволяет самкам откладывать больше яиц и способствует распространению и выживанию вида.
Бессмертная медуза
Смерть является частью жизненного цикла не всех организмов на земле. Turritopsis dohrnii – это медуза, которая может жить вечно.
Оказавшись в опасности, медуза может вернуться на предыдущую стадию развития и начать жизнь заново. Эти медузы встречаются в теплых водах по всему миру.