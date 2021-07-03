Из-за кризиса в "зеленой" энергетике Украина срывает договоренности с ЕС, - нардеп

Кризис в "зеленой" энергетике и невыполнение правительством взятых на себя обязательств по погашению долгов перед производителями тока с ВИЭ ставят под угрозу "зеленый переход" Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила народный депутат, член парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования Леся Василенко.

"Именно острый вопрос, который сейчас ставит парламент правительства в том числе - это как сделать так, чтобы Украина наконец начала выполнять свои обязательства, во-первых, перед бизнесом, который работает здесь и сейчас, во-вторых, перед нашими международными партнерами. Потому что перед ними мы уже за последние несколько лет, начиная с начала 2020 года, набрали снова много обязательств, сказав, что мы присоединяемся к европейскому зеленому курсу, сказав, что мы работаем на то, чтобы уменьшить количество выбросов парниковых газов" , - рассказала Василенко.

Она напомнила, что в государственной энергетической стратегии Украины определено, что к 2035 году доля "зеленой" энергетики должно составлять 25% на рынке, однако на сегодня она составляет лишь 8%.

"Как мы должны увеличить за фактически 10 лет долю "зеленой" энергетики, когда дальше продолжается хаос на рынке, когда непонятно из каких денег брать средства, чтобы вернуть долги, - это вопрос, который мы как парламентарии, регулярно задаем" , - отметила Василенко.

По ее словам, альтернативы "зеленому" курсу у Украины нет, и государство должно, наконец, начать реально двигаться в этом направлении, а не только декларировать это.

"У нас нет другого выбора, кроме как развивать ВИЭ, кроме как развивать альтернативные источники, кроме как озеленяться обществу и стране. Это не наши внешние обязательства, хотя это тоже. Это наши прямые обязательства перед самими собой и перед будущими поколениями украинцев" , - подытожила Василенко.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.

Во время обсуждения проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности ресурса производителей из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимата и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Голландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова. Они подчеркнули, что вероятное введение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.

По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали как минимум 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).