Мендель написала книгу о своей жизни и работе с Зеленским

Бывшая пресс-секретарь шестого украинского президента Юлия Мендель написала книгу с элементом автобиографии. В ней она рассказала о непростой судьбе, полной противоречий и приключений, которая привела ее в политический истеблишмент Украины, сообщает Обозреватель.

Об этом сама Юлия рассказала у себя в Facebook﻿. Она призналась, что писала книгу с большим трудом целых два года.

"Писать эту книгу было крайне сложно. Я бралась за нее не раз, прописывала по несколько десятков тысяч слов – и заканчивала проекты" , – написала Мендель у себя в публикации.

Она пообещала, что книга о ее жизни будет честной и откровенной, никаких попыток выглядеть положительным героем она не делала. Ключевой задачей произведения – донести читателям правду, которая не всегда бывает приятной или вдохновляющей.