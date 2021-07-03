Гороскоп на 4 июля для всех знаков Зодиака

Гороскоп на воскресенье, 4 июля, сулит Стрельцам благоприятный день для контактов, заключения сделок, браков, сообщает УНИАН.

Овен

Завтра, вероятно, любые усилия не принесут желаемых результатов. Сократите общение, исключите новые знакомства – ваша доверчивость создаст препятствия на пути к достижению цели.

Телец

Завтра возможны искушения плоти или любовная встреча, которая принесет много неприятностей. Избыток тщеславия может ввергнуть вас в заблуждение относительно истинных намерений партнера.

Близнецы

Воскресенье будет связано с преобразованиями космических энергий, поэтому может оказаться тяжелым и в делах сердечных. Не исключено, что вам не удастся решить неожиданно возникшие любовные проблемы.

Рак

Не реагируйте на то, что происходит, – многое зависит не только от вас. Завтрашний день неблагоприятен для реализации творческих замыслов, дел, связанных с вложением капитала, крупных покупок. Во второй половине дня вероятны плохое известие или ухудшение самочувствия.

Лев

Вероятно новое романтическое увлечение, однако погоня за золотым тельцом не позволит проявить глубину чувств или серьезность намерений. Сны в этот день могут быть вещими.

Дева

День освобождения от прошлых негативных накоплений, искоренения дурных привычек. В результате вы почувствуете необыкновенную легкость. Для молодых людей благоприятны встречи, знакомства, помолвки. Не стоит делать крупных покупок.

Весы

Не исключено, что женщины смогут реализовать давнюю мечту или добиться успеха в личной жизни. Повышенный сексуальный потенциал привлечет к ним внимание мужчин. Мужчинам не следует идти на сделки с совестью – вы можете потерять верного друга.

Скорпион

Завтра возможен эмоциональный всплеск. Целый букет неожиданных событий и известий способен даже вас сбить с толку. К концу дня вы сможете во всем разобраться и даже использовать ситуацию в свою пользу.

Стрелец

Воскресенье - благоприятный день для контактов, заключения сделок, браков. Звезды расположены настолько хорошо, что любые дела вам будут удаваться с первого раза. Эмоциональная жизнь постепенно будет приходить в норму.

Козерог

Воскресенье принесет вам хорошее самочувствие. Постепенно отношения будут приходить в норму. Положитесь на интуицию в принятии важных решений.

Водолей

Постарайтесь завтра воздержаться от резких поступков, решений и выводов. Воскресенье будет самым подходящим днем для прогулок с детьми, которой вы останетесь несомненно довольны.

Рыбы

События завтрашнего дня могут оказать неблагоприятное воздействие на нервную систему и психику, вызывая повышенную возбудимость и раздражительность, что может привести к немотивированным ссорам.