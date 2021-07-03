За три месяца действия уменьшенной ставки НДС на сырье, которую 1 июля Рада все-таки отменила, украинские потребители только за свинину переплатили 656 млн грн, сообщает UBR.

Об этом говорят﻿ в Ассоциации "Мясной отрасли" со ссылкой на собственный подсчет.

В сообществе отметили, что из-за разницы в налогообложении население переплачивало по 10 грн за кг. Притом, что стоимость свинины и до этого была на 20 грн выше про причине многолетней неэффективности отрасли.

Эксперты указывают, что НДС на продажи свиней снизили до 14%, а свинокомплексы покупают комбикорма, ветпрепараты, электроэнергию, топливо с входным НДС 20% и в продукцию должны заложить 20% налога.

"Наша отрасль просто в углу, молочная – у них аналогичная ситуация. Нельзя на пути от производства до полки разрывать цепь НДС" , – рассказал директор комбината "Мясной" Александр Скорик.

Со своей стороны, председатель совета Ичнянского молочно-консервного комбината Сергей Запорощук добавил, что за несколько месяцев теневой рынок увеличился в два раза из-за неравных условий.

К тому же государственный бюджет потеряет сотни миллионов гривен от уклонения продажи мяса с НДС.

Напомним, с 1 марта этого года вступил в силу закон №1115-IX﻿ относительно ставки НДС по операциям поставок отдельных видов с/х продукции. В частности, документ предусматривает понижении ставки НДС до 14% на живой крупный рогатый скот, свиней, овец и цельное молоко. Против такого снижения выступали производители и профильные ассоциации.

В итоге парламент на заседании 1 июля принял законопроект №5425-д﻿, который восстанавливает ставку НДС в размере 20%.