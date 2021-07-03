Пандемия: Китай обратился к международному сообществу

Министр иностранных дел Китая Ван И призвал международное сообщество построить "Великую стену иммунитета" для борьбы с пандемией COVID-19. Страна является одним из главных поставщиков вакцин в развивающиеся страны, сообщает РБК-Украина.

Об это пишет агентство Reuters﻿.

"Самым неотложным приоритетом является ускорение строительства "Великой стены иммунитета" для отражения вируса, преодоления политической дискриминации и осуществления международного сотрудничества в борьбе с пандемией" , - сказал Ван И на Всемирном форуме мира, проходившем в университете Цинхуа в китайской столице

Китай, где коронавирус впервые появился в городе Ухань в конце 2019 года, поставил более 480 миллионов доз вакцины другим странам.

Ван И сказал, что продолжит работу над улучшением доступности вакцин в развивающихся странах. На сегодняшний день Китае было введено 1,28 миллиарда доз вакцины.

Напомним, по данным Associated Press, 22 июня Украина присоединилась к заявлению более 40 стран о нарушении прав уйгуров в Китае, но из-за угрозы прекращения поставок вакцин отозвала свою подпись.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в вопросе о якобы шантаже на поставках вакцин от COVID из Китая видна "не просто верхушка айсберга, а верхушка верхушки айсберга".