Путин решил укреплять "братские связи" украинцев и россиян

Президент России Владимир Путин утвердил стратегию национальной безопасности РФ, которая, помимо прочего, определяет отношение государства-агрессора к украинцам, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в указе﻿ Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации РФ

В документе указано, что достижение целей внешней политики Кремля будет реализовано в частности посредством укрепления "братских связей между российским, белорусским и украинским народами".

При этом в стратегии не указаны конкретные шаги, которые Москва собирается делать для этого.

Также в документе очерчена задача укрепить позиции русского языка как "языка международного общения" и поддержка граждан РФ, проживающих в других странах, в сохранении их "общероссийской культурной идентичности".

Напомним, во время прямой линии 30 июня президент России Владимир Путин вновь заявил, что украинцы и россияне якобы являются одним народом.

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг эти слова, отметив, что в этом случае "в Москве, скорее всего, ходили бы гривни, а над Государственной думой развевался бы желто-голубой флаг".