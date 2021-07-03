В Узбекистане ограничили работу соцсетей

О перебоях в работе сообщают Тwitter, TikTok, ВКонтакте и Skype. Также в стране остается закрытым доступ к ряду новостных сайтов, сообщает Корреспондент.

Власти Узбекистана ограничили работу социальных сетей из-за нового закона об обработке персональных данных. Об этом информирует узбекская служба Радио Свобода в субботу, 3 июля.

Регулятор не уточнил, какие именно соцсети подверглись ограничениям, но пользователи жалуются на перебои в работе Тwitter, TikTok, ВКонтакте и Skype.

Отметим, что в апреле в Узбекистане вступил в силу закон, обязующий интернет-компании хранить персональные данные узбекских пользователей на территории страны.

В стране также остается закрытым доступ к сайтам Радио Свобода, а также сайтам Ассоциации Права человека в Центральной Азии, Международного сотрудничества в области защиты прав человека, Норвежского Хельсинкского комитета, Форума по правам человека в Узбекистане. Также в госорганах и организациях в Узбекистане запретили использование анонимайзеров и VPN-сервисов.

Напомним, что в Крыму полностью заблокированы сайты 13 украинских медиа. Правозащитники провели мониторинг деятельности 12 крымских провайдеров в 12 населенных пунктах полуострова.

Также сообщалось, что в США заявили о блокировке 36 иранских сайтов. Под запретом оказались сайты, которые использовал Иранский союз исламского радио и телевидения либо контролировала группировка Катаиб Хезболлах.