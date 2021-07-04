В Кремле заявили, что ждут Лукашенко в оккупированном Крыму
В Кремле заявили, что ждут Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, в оккупированном Россией Крыму, сообщает УНИАН.
Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков в эфире канала "Россия 1".
"Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем", - утверждает он.
Ранее Лукашенко в ответ на введенные Украиной ограничения пригрозил пустить из Беларуси самолеты в оккупированный Крым.
"Украина закрыла для нас небо… У нас есть свой санаторий в Крыму, куда люди всегда ездили, летали и так далее. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину (добирались в Крым – ред.) – кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас – закрыли небо. И я Путину сказал: "Я прошу тебя, ты подумай, как нам попасть в Крым", – заявил Лукашенко.
По его словам, возможность открытия соответствующих авиарейсов уже прорабатывается.