В Кремле заявили, что ждут Лукашенко в оккупированном Крыму

В Кремле заявили, что ждут Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, в оккупированном Россией Крыму, сообщает УНИАН.

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков в эфире канала "Россия 1".

"Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем" , - утверждает он.

Ранее Лукашенко в ответ на введенные Украиной ограничения пригрозил пустить из Беларуси самолеты в оккупированный Крым.

"Украина закрыла для нас небо… У нас есть свой санаторий в Крыму, куда люди всегда ездили, летали и так далее. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину (добирались в Крым – ред.) – кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас – закрыли небо. И я Путину сказал: "Я прошу тебя, ты подумай, как нам попасть в Крым" , – заявил Лукашенко.

По его словам, возможность открытия соответствующих авиарейсов уже прорабатывается.