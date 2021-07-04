Курс валют НБУ на 4 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в воскресенье, 4 июля 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 3 июля, не изменился и остается на уровне 27.38 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 4 июля 2021 года.
Евро не изменился, и его курс составил 32.52 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 4 июля 2021 года.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.76 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 4 июля 2021 года.
Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 37.82 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 4 июля 2021 года.
Курс швейцарского франка не изменился и остается на уровне 29.61 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 4 июля 2021 года.
Курс польского злотого остается стабильным на уровне 7.20 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 4 июля 2021 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.384100
|EUR
|Евро
|32.522700
|RUB
|Рубль
|0.375660
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.821500
|CHF
|Швейцарский франк
|29.612400
|PLN
|Польский злотый
|7.200300