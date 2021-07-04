Байден пригрозил РФ ответом в случае ее причастности к новой кибератаке

Президент США Джо Байден заявил, что поручил спецслужбам выяснить источник новой масштабной кибератаки на американскую инфраструктуру. Если за ней действительно стоит Россия, он пообещал дать ответ, сообщает УНИАН.

В ходе поездки в Мичиган американский лидер заявил, что сейчас у него «нет уверенности» в том, что к атаке причастна Россия. Ведется расследование.

"Я поручил разведке дать мне глубокое понимание произошедшего. Я буду знать больше завтра. И если буду знать, что это произошло с подачи России, то я уже говорил Путину, что мы ответим" , - заявил Байден.

Ранее сообщалось, что хакеры взломали около 200 американских компаний в ходе масштабной кибератаки с использованием программ-вымогателей. Злоумышленники завладели программным обеспечением для управления технологиями IТ-компании Kaseya в Майами.

Как писал Bloomberg, за кибератакой может стоять связанная с Россией хакерская группа вымогателей REvil. В прошлом месяце, по данным ФБР, она парализовала работу поставщика мяса.

В июне во время встречи в Женеве Джо Байден еще раз предупредил российского президента Владимира Путина о последствиях кибератак России на американский бизнес.